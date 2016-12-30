Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 14:28

Milas’taki tütün operasyonunda 8 kişi serbest

Milas’taki tütün operasyonunda 8 kişi serbest

30 Aralık 2016 14:28

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı.
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü sigara ve tütün operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muğla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Milas Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında Milas’ta dün operasyon düzenlenmişti. İlçedeki 8 işyerinde ve toplam 17 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 587 kilogram kıyılmış tütün, 31 bin paket TABDK ibaresi bulunmayan sigara, 200 paket TABDK ibaresi bulunmayan makaron, 123 paket nargile tütünü, 3 paket pipo tütünü ele geçirilmiş, operasyon sonucunda 2 iş yeri sahibine idari para cezası kesilmişti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç