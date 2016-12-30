Milas’taki tütün operasyonunda 8 kişi serbest

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü sigara ve tütün operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muğla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Milas Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında Milas’ta dün operasyon düzenlenmişti. İlçedeki 8 işyerinde ve toplam 17 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 587 kilogram kıyılmış tütün, 31 bin paket TABDK ibaresi bulunmayan sigara, 200 paket TABDK ibaresi bulunmayan makaron, 123 paket nargile tütünü, 3 paket pipo tütünü ele geçirilmiş, operasyon sonucunda 2 iş yeri sahibine idari para cezası kesilmişti.