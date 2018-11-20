Milas'tan ‘81 ilin 81 öğretmenine' hediyeleri yola çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde, 81 ilde 81 öğretmene, ilçeyi tanıtacak özel hediyeler gönderiliyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hediyem 81 ilin 81 öğretmenine' adlı proje kapsamında hazırlanan koliler, imzalanan protokol ile öğretmenlere gönderiliyor. Bu kapsamda Sakarya Ortaokulu'nda protokol imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan ve öğretmenler katıldı.

Düzenlenen töreninde açıklamalarda bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan; “Öğretmenler Günü münasebetiyle ülkemizin dört bir köşesinde görev yapan öğretmenlerimize, hem onların öğretmenler gününü kutlamak, anmak hem de bu vesileyle bunu kendimiz açısından avantajlı duruma çevirerek, ilçemizi tanıtıcı bizim Milas'a özgü ürünlerimizden küçücük, çam sakızı çoban armağanı diyebileceğimiz şekilde hediyelerimizi göndermiştik. Çok olumlu, güzel mesajlar, geri dönüşler aldık. Hiç böyle bir şey aklından bile geçirmeyen bir öğretmenimiz sabah okuluna dersine geldiğinde hiç tanımadığı insanlardan aldığı bir hediyeyle eminim mutlu oldu. Eminim sınıfında öğrencilerine en azından Milas'la ilgili bir kaç kelime söyleyerek, Milas diye bir yerin varlığını ülkenin dört bir köşesinde herkese bahsettirmiş olduk. Bu anlamlı, sembolik ve güzel düşünceden dolayı başta Milli Eğitim ve Tarım Müdürümüze hem böyle güzel bir düşünceyi ortaya koydukları için hem de birlikte güzel bir çalışmayı başardıkları için teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir tarafındaki öğretmenlerimize ufacık da olsa, sembolik de olsa bir hediyemiz olsun diye bu düşünceyi bugün hayata geçiriyoruz. Yine PTT Kurumu da bize bu manada destek verdi. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. TARİŞ ve yine ilçemizdeki diğer zeytinyağı üreticileri ve Süt Birliği gibi sivil toplum örgütleri de maddi boyutuyla bu ürünlerin temininde bize destek verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Milas birlikte hareket etme becerisiyle örnek bir çalışma sergiliyor, her alanda bunun artarak devam etmesini bu iş birliğinin, güç birliğinin ilçemize, ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Ülkemizde birliğe, beraberliğe, birbirimizi sevmeye anlamaya, birbirimize destek vermeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu küçük kalpleri mutlu edecek, yüzleri güldürecek hediyeyle biz de çorbaya bir tuz koyduğumuza yürekten inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.