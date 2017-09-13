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13 Eylül 2017 11:46

Milas’tan çalınan traktör Kavaklıdere’de bulundu

Muğla Milas’a bağlı Narhisar Mahallesinden çalınan bir traktör, jandarma ekipleri tarafından Kavaklıdere’de bulundu.

Milas’tan çalınan traktör Kavaklıdere’de bulundu

13 Eylül 2017 11:46

Olayla ilgili bir kişi adliyeye sevk edilirken; iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri, Narhisar’da Veli Gümüş’e ait anahtarı üzerinde unutulan 01 RK 461 plakalı traktörün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Muğla genelinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Kavaklıdere’de eşkale uyan plakası sökülmüş bir traktör buldu. Ekipler, E.S.’nin evinin önünde bulunan traktörde bulunan parmak izlerini ve şasi numarasını inceledi. Bahse konu aracın Gümüş’e ait olduğu anlaşılınca E.S. gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunda hırsızlık olayını Muğla Açık Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan ve izinli olan K.T.‘nin yaptığını ve kendisine getirdiğini söyledi.


İncelemelerini sürdüren Jandarma ekipleri, aracın bulunduğu Çamlıyurt Mahallesi’ne giden yoldaki güvenlik kameralarını değerlendirdi. Kameralarda mahalleye giden K.T.’ye kılavuzluk yapan bir motosiklet sürücüsü tespit edildi. Yapılan araştırmada, bu kişinin E.S.’nin abisi olan B.S. olduğu anlaşıldı.


E.S. savcılığa sevk edilirken, şüpheliler K.T. ve B.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.




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