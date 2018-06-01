Milas’tan Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış

Bağış için bankada, uzun kuyruklar oluştu.
Erdoğan’a destek vermek isteyen vatandaşlar, bankada izdiham oluşturdu.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için açılan hesaba para yatırmak isteyen AK Parti Milas İlçe Başkanlığı üyeleri, Milas Ziraat Bankası’ndaki belirtilen hesaba bağışta bulundu.
AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarının yanı sıra belediye meclis üyeleriyle birlikte bankaya giderek bağışta bulundu.
AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, “Görevimizi yaptık ekip olarak, Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımıza görevimize yaptık; görevimizin başındayız, seçim çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, bankanın içinde ve dışında uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan Milaslı öğrenciler de kendi harçlıklarından biriktirdikleri paraları, Ziraat Bankası’na giderek Erdoğan’a bağışladı.