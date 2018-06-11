Milletvekili adayı Alkaya, ocak başına geçti

Dönem TBMM seçimlerine iddialı bir kadro ile çalışan AK Parti Muğla milletvekilleri, kapı kapı dolaşıyor. Toplumun her kesimi ile bir araya gelen milletvekili adayı Dr. Hüseyin Zafer Alkaya Bodrum’da gündüz esnaf gece de fırıncıları ziyaret etti.

AK Parti’nin Muğla milletvekili adayı Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, AK Parti Bodrum İlçe teşkilatı ile birlikte gece boyunca Bodrum’daki fırıncıları dolaştı.

“Sıktığımız her elin hikayesini yaşamak istiyoruz”

Gün boyu devam eden saha çalışmasına gece de devam eden Dönem Muğla milletvekili adayı Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, ziyaret ettiği bir fırında önlük giyip ocakbaşına geçerek ekmek pişirdi. Fırın emekçisinin anlının terini yerinde yaşayan Dr. Alkaya, “Biz AK Parti milletvekili adayları olarak, sahada çalışırken sıktığımız her elin hikayesini sadece dinlemiyoruz. Sıktığımız her elin hikayesini yaşamak da istiyoruz. Vatandaşlarımızın hikayelerinin bir parçası olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu duyguyla, samimiyetle bir olmayı başarmaya çalışıyoruz. Bunu yapamazsak, vatandaşımızı nasıl TBMM’de temsil edeceğiz” dedi.

Hekimlikteki başarısı ile tanınan ve bir çok projeye imza atan AK Parti Muğla milletvekili adayı Hüseyin Zafer Alkaya, ocak başında da maharetini gösterdi.