Milletvekili adayı Dr. Alkaya Bodrum Devlet Hastanesini ziyaret etti

Hüseyin Zafer Alkaya, Bodrum Devlet Hastanesini ziyaret etti. Bodrum’un sağlık konusunda geldiği noktanın geçmişe göre çok iyi olduğuna dikkat çeken Alkaya, “Yeni devlet hastanemizle sorunların tamamı ortadan kalkacak” dedi.

AK Parti İlçe Teşkilatı, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle birlikte önce Bodrum Devlet Hastanesini ziyaret eden Dr. Alkaya, daha sonra hastane başhekimi Dr. Oğuz Şahin’le birlikte Ortakent’te yapılmakta olan 150 yataklı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bodrum Devlet Hastanesi ziyaretine acil servisten başlayan Alkaya, çalışanlar, hastalar ve yakınlarını dinledi. Özellikle yaz aylarında nüfusu 500 binin üzerine çıkan Bodrum’un sağlık hizmetlerinde zorlandığını ifade eden Dr. Alkaya, “Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının Bodrum için ekonomik anlamda ne kadar verimli ve katma değer sağlayıcı bir şekilde yaşandığı bir gerçekse, aynı dönemde özellikle hizmet sektörünün de görevlerini yaparken zorlandığı da o kadar gerçek. Kış aylarında 160-170 bin nüfusa hizmet veren sağlık kurumlarının yaz aylarında en az 3 katı büyüklükte bir nüfusa hizmet etmesi konusunda bazı sıkıntıları yaşaması maalesef ki kaçınılmaz oluyor. Bu ve buna benzer konularda sürekli kendini yenileyen ve çözümler üreten Sağlık Bakanlığımız, Bodrum’un yükünü hafifletmek için gerekli önlemleri alıyor ve yatırımlarını yönlendiriyor. Gerek ülkemizin vatandaşlarının gerekse de yabancı misafirlerimizin Bodrum’un yaşamak için tercih edilme hızına ayak uydurmak için hükümetimiz gerekli hassasiyeti her zaman gösterdi ve göstermeye devam edecek” dedi.

Günlük 3000 hastaya bakılan Bodrum Devlet Hastanesinde, acilden ortalama 650 hasta girişi yapılıyor saptamasını yapan Başhekim Dr. Oğuz Şahin, “Taleplerimiz ve eksiklerimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından hızla yerine getiriliyor. Yeni hastanemizle birlikte sağlık hizmetlerimiz eksiksiz bir hale gelecektir.” diyerek Dr. Alkaya’ya hastanenin servislerini dolaştırdı. Dr. Alkaya, önerileri dinledi ve vatandaşın yeni dönemde AK Parti’den beklentilerini

not aldı.

"Yeni hastanede aynı anda 6 ameliyat yapılabilecek"

Ziyaretin ikinci bölümü Ortakent Mahallesinde yapımı devam eden 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan incelemelerle devam etti. Yani hastanenin inşaatın aşamalarını inceleyen Dr. Alkaya, yatırım boyutunun Bodrum’un kış-yaz arası yaşadığı nüfus hareketliliğinin oluşturduğu olumsuzluğu ortadan kaldıracağına dikkat çekerek, “Yeni hastanemiz 150 yataklı, 55 adet poliklinik, 6 adet laminar hava akımı içeren ameliyathanesiyle birlikte yeni nesil donanımların kullanıldığı modern bir hastane olacak. 150 yatağın 31’i yoğun bakım 15’i gözlem yatağı olacak. Diğer yandan 11 adet diyaliz ve 7 adet kemoterapi yatağı olan hastanemizde 7 adet doğum salonu, 2 adet röntgen, 3 adet USG, 1 adet MR, 1 adet Tomografi, 1 adet Mamografi, 1 adet Kemik Dansitometre cihazlarına sahip olacak.” dedi.

"Hastanemizi Şubat 2019’da hizmete açacğız"

"Yaz aylarında dalış turizmine de yoğun hizmet veren Bodrum’un, yeni hastanemizle birlikte etkin bir şekilde kullanılacak hiperbolik oksijen tedavisi için basınç odası ve fizik tedavi ünitesi de olacak" diyerek yeni hastanenin sadece kendi bölgesine sağlık hizmeti vermekle kalmayıp sağlık turizmine de hizmet vereceğini ifade eden Alkaya, “Hastanemiz yaklaşık 54 bin metrekarelik bir alanda, 27 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesis olacak. Bugün itibarıyla hastanemizin kaba inşaatının yüzde 95’i tamamlandı. Fiziki ilerleme durumu yaklaşık yüzde 40’dır. Yeni hastanemizin Şubat 2019 tarihinde hizmete alınması planlanıyor. Bu demektir ki önümüzdeki yaz sezonu sağlık hizmetlerimiz eksiksiz yerine gelecek. Fiziki olarak hayata geçecek bu yatırımla birlikte personel eksikliğimizi de tamamlanacak.” dedi.