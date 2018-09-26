Milletvekili Gökcan; “Yerel seçimler için inancımız ve güvencimiz tam”

Ortaca ilçe binasındaki toplantıya Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Ak Parti heyeti üç ilçede de danışma kurulu toplantılarının yanı sıra muhtarlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, gazetemize yaptığı açıklamada, İl genelinde muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Meclis çalışmaları hakkında da bilgiler veren Gökcan; “Muğla'da çeşitli programlara katıldık. Sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldik. Muhtarlarımızla görüşüyoruz. Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da muhtarlarımız ile fikir alışverişinde bulunduk. Amacımız muhtarlarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek. Muğla Milletvekili olarak muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.

- “Ortaca ve Dalaman'ı tekrar almak istiyoruz”

Yerel seçim öncesi Ekim ayında Kızılcahamam kampına katılacaklarını belirten Milletvekili Gökcan, kampın verimli geçeceğine inandığını ifade ederek; “Muğla ile ilgili hem aday adaylığı süreci hem de seçim stratejisi konusunda sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında görüşmelerimiz ve istişarelerimiz olacak. Yerel seçimlerde Ak Parti olarak oldukça iddialıyız. Muğla'da mevcut 3 belediyemiz var. Önümüzdeki seçimde büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere ilçelerimizde de belediye başkanlığında iddialıyız. Ortaca çok istediğimiz ve geçmiş dönemde aldığımız bir belediye. Kaybettiğimiz Ortaca Belediyesini almak istiyoruz. Yine çok az bir oyla kaybettiğimiz Dalaman Belediyesini almak istiyoruz. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde başarılı olmak istiyoruz. Ak Parti olarak inancımız ve güvencimiz tam.” dedi.