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05 Haziran 2018 14:55

Milli atlet son yolculuğuna uğurlandı

Yüksek atlamada Türkiye rekortmeni olan ve 79 yaşında hayata güzlerini yuman Milli Atlet Canel Konvur, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Milli atlet son yolculuğuna uğurlandı

05 Haziran 2018 14:55


Yüksek atlamada ilk Türkiye rekortmeni olan 79 yaşındaki Canel Konvur, Bodrum’da hayatını kaybetti. 1950 ve 1960 yıllarından atletizimde simge isimler arasında yer alan Konvur, 1960 yılında Roma Olimpiyatları’nda yüksek atlama branşında milli forma giydi. Konvur, dört kez Balkan Şampiyonası bir kez de Avrupa Şampiyonası’na katılmıştı. Canel Konvur, yüksek atlama ve 80 metre engelli kategorilerinde, dördü salonda olmak üzere toplam 10 kez Türkiye Şampiyonluğu elde etmişti. Atletizimin yanı sıra voleybolda da başarılı olan Konkur Fenerbahçe Kulübü’nün vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Uzun yıllar hizmet verdiği Fenerbahçe Spor Kulübü’nün onur üyeliğini hak eden sporcular arasında yer aldı.


Canel Konvur’un cenazesi, bugün Bodrum Bitez Adliye Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye ailesinin yanı sıra sporcu arkadaşları da katıldı.




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