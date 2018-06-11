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11 Haziran 2018 15:46

Milli okçuya Ay-Yıldızlı kolye

Okçuluk Dünya Kupası’nda altın madalya kazanan Muğlalı Milli Okçu Yeşim Bostan, dünyanın en iyi 8 okçusunun katılacağı, 17-22 Temmuz’da Almanya’da gerçekleştirilecek Okçuluk Dünya Kupası 4’üncü ayak yarışlarına Muğla’da hazırlanıyor.

Milli okçuya Ay-Yıldızlı kolye

11 Haziran 2018 15:46


Muğlalı milli okçu Bostan, Mayıs ayının son haftası Antalya’da yapılan Okçuluk Dünya Kupası’nda altın madalya kazanmış ve hemen ardından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası 6’ıncı Uluslar arası Fetih Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Bostan, Muğla’ya gelerek ara vermeden dünyanın en iyi 8 okçusunun katılacağı, 17-22 Temmuz’da Almanya’da gerçekleştirilecek Okçuluk Dünya Kupası 4’üncü ayak yarışlarına hazırlanmaya başladı.


Muğla Atatürk Stadyumu’nda antrenman yapan Yeşim Bostan, son yarışlarla finallere kalmaya hak kazandı. Bostan, Almanya’da Dünya Kupası 4. Ayak yarışlarında dereceye girerse Eylül ayında Samsun’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası finallerine katılacak. Geçen sene aynı turnuvada bronz madalya alan milli sporcu, bu sene altın madalya ile Muğla’ya dönmeyi hedefliyor.


Milli sporcunun antrenmanını ziyaret eden Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve Ak Parti Muğla 2’nci sıra Milletvekili adayı Yelda Erol Gökcan, genç okçuya başarılar diledi. Muğlalı milli okçu Yeşim Bostan’a AK Parti milletvekili adayı Yelda Erol Gökcan, ülkemizi ve Muğla’yı başarı ile temsil ettiği için Ay-Yıldızlı altın kolye hediye etti.




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