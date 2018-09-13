Milli rallici Çukurova: “Hedefimiz ilk 3”

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye için yarışacak olan geçen yılın Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova, “Dünya Ralli Şampiyonası'nda olan 14 ülkeden 1'i olduk. Bu yarış bizim için çok önemli bir yarış. Hedefimiz ilk 3'e girmek, takım olarak bunu çok istiyoruz” dedi

Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek 2017 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova, zorlu bir yarış olacağını ve ilk sıralarda finişi görmek istediklerini anlattı. 26 yıllık rallici Çukurova, “Geçen sene Skoda'nın desteğiyle beraber Türkiye Ralli Şampiyonu olduk. Geçen bu yarış aday yarışı olarak yapılmıştı. Biz o yarışta şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Bu sene WRC takvimine girdi. Bizim için çok önemli bir yarış. Hem Türkiye hem de Türk sporcular için çok önemli sonuçta Dünya Ralli Şampiyonası'nda olan 14 ülkeden 1'i olduk. Dünyanın her yerinden seyirciler var. Bu hem Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli hem de sporun tanıtımı için önemli. Tabi ki Türk sporcular olarak çok katkı olacağını düşünüyorum. Sonuçta böyle uzun bir yarışı bitirebilmek bizim için önemli. Ralli hızlı gitme sporu değil. Tabi ki hızlı gideceksiniz ama hızlı giderken, hem aklınızı kullanacaksınız hem doğayla mücadele edeceksiniz, hem de tüm takım iyi olacak. Tek başınıza iyi olmanız yeterli değil. O yüzden biz de iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Amacımız finişe gelmek zaten buna inanıyorum” dedi.

“Marmaris eşsiz bir yer”

Amaçlarının finişi görüp yarışı ilk sırlarda olmak olduğunu belirten Çukurova, “WRC 2 kategorisinde yarışıyoruz. Bu klasmanda 17 otomobil var. Bunların 14'ü yabancı ve WRC'de sürekli yarışıyorlar. Bunların arasında ilk 3 veya ilk 5'te olabilirsek. Bizim için doğru ve büyük hedef. Kolay olmayacak ama inşallah olur. Başta Skoda olmak üzere bütün sponsorlarımızın büyük desteği var. İnşallah yarışın sonunda da hep beraber podyumda da kutlamak istiyoruz. Heyecanlı bir yarış olacak, biz de hatasız olmak istiyoruz. Umarım şans yanımızda olur. Marmaris'te olması avantaj ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri. Turistik olması seyirci bakımında da iyi. Hem doğal güzellikleriyle her şeyiyle güzel eşsiz bir yer. Umarım gelen seyircilere keyifli bir yarış izletebiliriz” diye konuştu.