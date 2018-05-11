Milyon dolarlık Hint düğününün kına töreni için ada kapatıldı

Trump’ın ortağı Basant Bansal oğlunun düğünü için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti. 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için ada kapatıldı. 5 milyon dolar harcanan düğün için adaya tarihi kapalı çarşının minyatürü kuruldu.

Hindistan’ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group’un başkanı ve Jr. Trump’ın ortağı Basant Bansal’ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek. İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum’un en büyük 2 deluxe otelini kapatan Bansal’ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

Kına için aşk adasını kapattılar

Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çifti geleneksel mehendi ve kına töreni için Rixos Premium Bodrum’un aşk adasını kapattı. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı kına törenine gelin Divya Aggarwal üstü açık 1966 model bir klasik araçla konvoy eşliğinde geldi. Mehter takımının hücum marşı eşliğinde adaya giriş yapan gelini damat kapıda karşıladı. Misafirleri selamlayan gelin ve damat daha sonra mehendi töreni için ellerine Hint kınası yaptırdı.

Adaya kapalı çarşı kuruldu

Hint yemekleri ikram edilen kına töreninde Türkiye’ye özgü lezzetler de misafirlerin beğenisine sunuldu. İstanbul Eminönü’nde bulunan tarihi kapalı çarşının benzeri adaya kuruldu. Hintli misafirlerin büyük ilgi gösterdiği kapalı çarşıda geleneksel Türk lezzetleri ve yöresel ürünler sergilendi.

18 kamyonla 1 ton malzeme taşındı

Kına töreninde misafirler için hazırlanan yiyecek ve içecekler İstanbul’dan getirtildi. 18 kamyonla 1 ton gıda malzemesi taşındığı öğrenildi. Hindistan’a ve Türkiye’ye özgü lezzetleri 55 aşçı hazırladı. Misafirlere hizmet etmek için ise yaklaşık bin 500 kişi görev aldı.

10 ülkeden misafir geldi

Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin düğün töreni için Amerika, Arabistan, Avrupa ve Uzak Doğu’dan da davetlilerin geldiği ifade edildi. Misafirler için 2 deluxe otel kapatıldığı, 10 lüks yat, 1 deniz uçağı ve 60’a yakın da araç kiralandığı öğrenildi.

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunuy, “Düğünün kına bölümü için otelimizin adasını tercih ettiler. Bodrum buna benzer birçok organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Bu düğün kapalı otel ortamından çıktı ve Bodrum’un düğünü oldu. Karayolundan ziyade helikopter, deniz uçağı ve lüks yatlarla tesisimize geldiler. Etkinlik için Bodrum’un değerlerinden biri olan yüzen disko Catamaran da getirildi. Kınanın ardından denize açılarak eğlenmeye devam edecekler. Biz yerel değerleri de sunmak istedik ve tarihi kapalı çarşının replikasını getirdik. Yerel lezzetler, yerel değerler ve tarihi dokumuzu da yaşatmak istedik. Şu an 600 misafirimiz ve 1500 çalışanımız var" dedi.

Hindistan’dan gelen ünlü Dj K. Kushı ve Hintli sanatçı Neha Bhasin de seslendirdiği şarkılarla davetlileri coşturdu.

3 gün önce başlayan organizasyonun 4’üncü günü ise düğün töreniyle son bulacak.