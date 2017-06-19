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19 Haziran 2017 20:16

Milyon dolarlık yatların yakıt masrafı dudak uçuklattı

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen milyon dolarlık iki yatın yakıt fiyatı dudak uçuklattı.

Milyon dolarlık yatların yakıt masrafı dudak uçuklattı

19 Haziran 2017 20:16


Bodrum gemi yanaşma iskelesine yanaşan iki lüks yat, 235 bin liralık yakıt aldı. 9 tanker yakıt boşaltılan yatlar, daha sonra ilçeden ayrıldı. 95 metre uzunluğundaki ’Garçon’ isimli yatın üzerinde bulunan helikopter ise dikkatlerden kaçmadı. 115 milyon değerindeki yatın içerisinde ise lüks bir sürat teknesi bulunuyor. 120 milyon dolarlık ’Ace’ isimli yatın içerisinde de sise disko hamam, restoran, yüzme havuz bulunuyor. ’Ace’ isimli yatın bir haftalık kirasının 1 milyon euro, ’Garçon’ isimli yatın bir haftalık kirasının ise 250 bin euro olduğu öğrenildi.




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