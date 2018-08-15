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15 Ağustos 2018 13:52

Minibüs park halindeki tıra çarptı; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Minibüs park halindeki tıra çarptı; 1 yaralı

15 Ağustos 2018 13:52


Kaza, Kırcağız Mahallesi Labranda Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kırcağız Mahallesi’ne doğru seyir halinde bulunan 55 yaşındaki Mehmet Volkan’ın idaresindeki 48 LT 437 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle 03 VV 809 plakalı tıra bağlı 03 VV 810 plakalı dorseye arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 48 LT 437 plakalı minibüsün sürücüsü Mehmet Volkan yaralandı.


Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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