Minik çocuğu kanlar içinde görenler şok oldu

Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlara arkadan çarpan motosikletin üzerinde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan minik çocuğu kanlar içerisinde gören vatandaşlar ise şok oldu.

Bodrum Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarından yolcu aldıktan sonra Bodrum istikametine giden 48 T 7269 plakalı taksi şoförü Cabir Türe'nin kullandığı otomobile yan yoldan çıkan 34 JY 2238 plakalı araç sürücüsü arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, taksi şoförü araçta yolcu olduğunu taksi durağına bildirerek, yeni bir taksi istedi. Bu esnada sürücüler araçlarının fotoğraflarını çekerken 48 VN 846 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Şeref Özkan kaza yapan taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Şeref Özkan, motosiklet üzerinde bulunan eşi Selma Özkan ve çocukları Deniz Özkan yola savruldu. Asfaltta sürüklenen Selma Özkan hemen hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Şeref Özkan ve oğlu Deniz Özkan ambulans beklemeye başladı. Çevreden geçen vatandaşlar minik çocuğu kanlar içerisinde görünce şok oldu. Vatandaşlar tarafından kaldırıma çıkarılan baba oğla ilk müdahale ise 911 arama kurtarma ekipleri tarafından yapıldı. Çocuğu uyutmamaya çalışan 911 arama kurtarma ekibi 'akşam maç var izlemeye gideceğiz' diyerek çocuğu konuşturmaya çalıştı. Çocuğu kanlar içerisinde gören bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çocuğu ve babasını Bodrum Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan Özkan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.