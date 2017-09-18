Minik öğrencilerin okul heyecanı

Okul ile tanışan öğrencilerin heyecanları ise gözlerinde okundu.

Türkiye genelinde okul zilinin çalmasıyla birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Muğla’da 145 bin öğrenci, Bodrum’da ise 25 bin öğrenci derse başladı. 2 bin 106 öğrenci ise Bodrum’da ilk okula başladı. İlk derse başlayan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu. Mod Bodrum International School’un ilk kez açtıkları ilkokulunda tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunan öğrenciler İstiklal marşı okudu. Minik öğrenciler şiirler okuduktan sonra ilk okul hayatına başlamış oldu. Bazı öğrenciler ağlarken bazıları ise derse girmek için heyecanlandı. Kreş ve Anaokulu bulunan Mod Bodrum International School bu yıl ilk kez 1’inci, 2’inci ve 3’üncü sınıfı açtı. Kreş ile okula başlayan çocuklara anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise imkanları sunacakları öğrenildi.

Mod Bodrum International School’un kurucusu Yılmaz Senemoğlu Yeni eğitim ve Öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dilediğini belirterek “Mod okulu yeniliklerle başlamıştı, yeniliklerini ilkokulda da sürdürüyor. Amacımız burada butik bir eğitim vermek. Butik ve küçük bir okul olmaya gayret göstereceğiz. Okulumuzun en büyük farklılığı ana dilinin yanında 2 yabancı dili ana dili gibi konuşmalarını sağlayacağız çocuklarımızın. Karar verme yeteneği olan düşünen insan yetiştirmek istiyoruz. Okulumuzda 2 tane 1’inci sınıf ve birere tanede 2’inci ve 3’üncü sınıfımız var. Sınıflarımızdaki öğrenci sayısı maksimum 18’dir. Önümüzdeki yıllarda da sınıflardan ikişer tane açarak devam edeceğiz” diye konuştu.