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05 Mayıs 2018 13:54

Minik öğrencilerin okuma bayramı sevinci

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Minik öğrencilerin okuma bayramı sevinci

05 Mayıs 2018 13:54


Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe okul müdürü İbrahim Kaplan, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu birinci sınıf öğrencileri yaptı. Okuma Bayramı´nda birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sergiledi. Öğrenciler, etkinlikte, öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterilerini sundu.


Atatürk İlkokulu Müdürü İbrahim Kaplan, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimde veli ve öğretmen işbirliğinin önemine dikkat çekti.


Okul Müdürü Kaplan, “Bizleri buluşturan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz birinci sınıf öğretmenlerimiz Belgin Dirmilli ve Emine Zeybek yönetiminde okuma bayramı düzenlediler. Öğrenciler okuma ve yazmayı öğrenmenin sevincini yaşadılar. Okuma yazma öğrenerek eğitim ve öğretim hayatlarına başlayan çocuklarımıza hayatları boyunca başarılar diliyorum.” dedi.


Program, birinci sınıf velilerinin, öğretmenlere çiçek takdim etmesi ile sona erdi.




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