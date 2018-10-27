Minik şefler hünerlerini sergiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen “Coğrafi İşaretli Ürünlerle Minik Şefler Festivali” birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Ortakent-Yahşi Mahallesinde düzenlenen ve minik şeflerin hünerlerini gösterdiği festivalin ilk gününde yörelerinin ürünlerinden oluşan yemekler yapıldı. Minik şeflere özel hazırlanan mutfak tezgahlarının başında kimi malzemeleri doğradı, kimi hamurunu yoğurdu kimi ocak başında pişirme işlemini uyguladı.

Hakkari, Yalova, Gaziantep, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir ve ev sahibi Muğla'dan

10 Okuldan 300 çocuk bu festivale katıldı. Kültürel zenginliklerimizin yerinde tanıtıldığı festival yöresel lezzetlerle ve çeşitli etkinliklerle adeta şölene dönüştü. Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlen festival üç gün sürecek.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz; “Türkiye'nin pek çok köşesinden çocuklarımız geldi. Doğu ile Batıyı bütünleştirdik, Kuzey ile Güneyi bütünleştirdik bütün çocukları buraya topladık. Bütün öğrencilerimiz gelirken yanlarında kendi yörelerinin coğrafi işaretle tescillenmiş ürünlerini veya tescillenmeye değer olan ürünlerini getirdiler. Burada amacımız, esas ana projemiz coğrafi işaretli ürünlerin turizme kazandırılması. Bizlere destek veren Muğla Valiliğine ve Bodrum Kaymakamlığına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.