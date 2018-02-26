Minik sporculardan barınağa ziyaret

Ziyaret ettikleri barınaktaki hayvanları görmek için oldukça heyecanlanan öğrenciler, yanlarında getirdikleri ilaç ve mamaları barınak yetkililerine teslim etti. Bodrum Göztepe Futbol Okulu’nun sorumlusu Emrah Çatak, çocuklara bir farkındalık oluşturmak amacıyla onları ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Sizler de evinizde hayvanların bakımlarını sağlıyorsunuz belli bir süre. Sonrasında ise maalesef ya büyüdükleri için sıkılıyorsunuz ya da daha çok küçük olduğunuz için çabuk sıkılıp vazgeçebiliyorsunuz ve sizler vazgeçtikten sonra da maalesef kapı açık kalmış olabiliyor. Bu küçük minik patili arkadaşlarımız sokağa kaçmak ve geri gelmemek üzere arkasına düşülmeden peşleri bırakılmış olabiliyor. Bakamıyoruz, sahip çıkamıyoruz ve kapıyı azcık açtığımızda dış dünyayı merak eden ve dışarıda yaşamayı bilmeyen minik arkadaşlar, dışarıda yaşamlarını güçlükle sürdürmeye çalışıyorlar” dedi.

Barınak yetkilileri de öğrencilere barınakta yaşayan hayvanların bakımı ve ihtiyaçları hakkında kısa bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından ise minik öğrenciler, hep beraber hatıra fotoğrafı çekilerek kendilerine eşlik eden barınak yetkilileri ile birlikte hayvan dostlarını ziyaret etti.