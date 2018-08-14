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14 Ağustos 2018 15:24

Minik sporculardan Başkan Kocadon’a ziyaret

Altınordu Bodrum Futbol Okulu yetkilileri ile okulun minik ve genç sporcuları, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.

Minik sporculardan Başkan Kocadon’a ziyaret

14 Ağustos 2018 15:24


Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete, Altınordu Bodrum Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Kanat Özsert, okul antrenörleri Yasemin Emek ve Mustafa Gündüz ile okulun minik ve genç sporcuları katıldı. Ziyarette Sorumlu Antrenör Kanat Özsert, okula verdiği destekleri için Başkan Mehmet Kocadon’a bir teşekkür plaketi takdim etti.


Keyifli sohbet eşliğinde geçen ziyarette sporcular, Başkan Kocadon’a, yanlarında getirdikleri, arkasında “48” ve “Mehmet Kocadon” yazılı kırmızı - lacivertli Altınordu Bodrum Futbol Okulu formasını hediye etti.


Antrenör Kanat Özsert, yaklaşık yüz yetmiş sporcularının bulunduğunu ifade ederek, "5 ila 16 yaş arasında çocuklarımızla spor yapıyoruz. Futbol okulumuza katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Spora ve sporcuya ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, minikleri spora teşvik eden kulüplere ve yöneticilerine teşekkür etti.




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