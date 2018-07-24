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24 Temmuz 2018 17:53

Minik yüzücüler kursları tamamladı

Bodrum Belediyesi A.

Minik yüzücüler kursları tamamladı

24 Temmuz 2018 17:53

Ş bünyesinde düzenlenen yüzme kursunu tamamlayan minik yüzücüler sertifika ve madalyalarını aldı.


4 ile 15 yaş arası toplam 270 öğrencinin katılımı ile Ş. tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu yüzme havuzunda düzenlenen ve yaklaşık 1 ay süren kursun bitiminde kursiyerlere sertifika ve madalyaları verildi.


Yüzme antrenörleri Boğaç Sülün, Sibel Emirzeoğlu Yavuz, Hülya Bilge, Buse Emirzeoğlu ve Yasemin Ağar tarafından verilen eğitimlerde keyifli vakitler geçiren öğrenciler sertifika ve madalyalarını Ş. Müdürü Hüseyin Yıldızhan, Tesis Müdürü Ayten Özhan ve antrenörlerinin elinden aldı.


Binnaz Karakaya Spor Salonu yüzme havuzunda gerçekleşen törende bir konuşma yapan ve kursiyer öğrencilerle ailelerini tebrik eden Ş. Müdürü Hüseyin Yıldızhan “Düzenlenen kursun sonunda yüzmeyi öğrendiniz. İnşallah bundan sonra da yüzme sporuna devam eder, sağlıklı bireyler olursunuz. Ben sizlere inanıyorum. Sizler de üstünüze düşen bu görevi çok iyi yerine getireceksiniz. Hepinizi kutluyorum ve sizlere başarılar diliyorum.” dedi.




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