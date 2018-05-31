Minikler anasınıfı mezuniyetlerini kutladı

Gecede minikler hünerlerini sergileyip, mezuniyetlerini kutladılar.

2017-18 Eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinirken, okullarda yılsonu etkinliklerini sahnelemeye devam ediyorlar. Atatürk İlkokulu’nun ana sınıfı a şubesinin minikleri hünerlerini Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi salonunda sahnelediler. Okul Müdürü İsmet Hasgül’ün yanı sıra, öğretmen ve öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede, minikler yıl boyu hazırladıkları gösterilerini aileleriyle paylaştılar. Halk oyunları gösterilerinin yanı sıra, ellerinde Türk Bayrakları ile marşlar söyleyen minikler aileleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Anasınıfı öğretmeni Nurşen Kuşgöz’ün 22 minik öğrencisi gecenin sonunda mezuniyet elbiselerini giyerek belgelerini aldılar.