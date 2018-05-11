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11 Mayıs 2018 10:18

Minikler sanatsal yönlerini konuşturdu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Dumlupınar İlkokulu 3E sınıfı öğrencileri, “Sanmayın sadece oynarız parklarda, buyrun gelin izleyin resim, müzik, şiir var hayatımızda” söylemiyle “Parktaki minik sanatçılar” etkinliği gerçekleştirdi.

Minikler sanatsal yönlerini konuşturdu

11 Mayıs 2018 10:18


Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe öğrenciler ve veliler katıldı. Bir saat süren etkinlikte serbest, doğa, hayal, Atatürk ve vatan şiirleri okundu. Her şiir arasında ise çocuklar gitarları ile şarkı söyledi.


Etkinliği hazırlayan Dumlupınar İlkokulu 3-E sınıf öğretmeni Senem Yapmış, “Ders çalışmanın yanında çocukların sanatsal yönlerinin gelişmesi gerekiyor. Ayrıca bu etkinlikle çocuklarımızın sadece oyun oynamadıklarını, onların yeteneklerini herkese göstermek istedik. Şiirin, müzik ve resmin çocukların hayatına daha çok girmesini sağlamak istiyoruz” dedi.


32 öğrencinin sanatsal yetenekleriyle izleyenleri şaşırttığı etkinlik bir saatin ardından sona erdi.




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