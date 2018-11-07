Minikler zeytini kırıp, çekişge yaptı

Minik öğrenciler hasadın ardından zeytinleri kırarak, çekişge yaptı.

Minik öğrenciler hasadın ardından zeytinleri kırarak, çekişge yaptı.

Havva Ersoy Anaokulunun minik öğrencileri, öğretmenleri Hatice Bilgin eşliğinde zeytin hasadını yaptı. Minikler, kocaman bir dal üzerindeki zeytinleri topladıktan sonra zeytin kırma makinası ve taş ile zeytinleri kırdı. Kırılan zeytinleri, bir kavanoza koyan minikler çekişge yaptılar.

Miniklere, öğretmenleri zeytinin nasıl bir şifalı bitki olduğu ve zeytinden neler yapıldığı anlatıldı. Zeytinden; zeytin kırma ile çekişge yapıldığı, sabunu ve zeytinyağının elde edildiği öğrencilere eğlenceli bir anlatımla öğretildi.

Zeytinlerden çekişge elde eden öğrenciler için kavanozların üstüne su koyup, çocuklara yaptıklarını evde yemeleri için verildi.

Yöresel kıyafetleri giyen çocuklar, öğretmenleri eşliğinde yöresel halk oyunumuz olan zeybek oyununu sergilediler. Etkinlik, zeybek gösterisinin ardından sona erdi.