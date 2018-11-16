Miniklerden şehitlik ziyareti

-Menteşe'de bulunan Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli ilk ve ortaokulu öğrencileri şehitliği ziyaret etti.

Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli ilk ve ortaokulu öğrencisi minikler, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malûlü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile birlikte Muğla Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktılar.

Ziyarette Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da miniklere eşlik ederken, Türkiye Harp Malûlü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sezai Kanlıyer öğrencileri bilgilendirdi.

Şehitlik ziyareti sonrasın Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden minik öğrencilere, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından gönderilen Türk Bayrakları ve ‘Kanka Polis Madalyaları' görevli polisler tarafından takdim edildi.