Bodrum'da tatil yapan usta sanatçı Mirkelam gittikçe gençleşiyor. 52 yaşındaki ünlü sanatçının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bodrum'da sakin bir tatil geçirmek için Ekim ayında Bodrum'a gelen Mirkelam Midyeci Şehmuz ustada 60 adet mideye yedi. Çıkışta fotoğraf çektiren Mirkelam'ın 52 yaşında olmasına rağmen genç duruşu dikkatlerden kaçmadı. Formuna dikkat eden Mirkelam'ı bazı vatandaşlar ise tanımakta güçlük çekti. Ünlü sanatçının bir müddet daha Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi.