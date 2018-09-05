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05 Eylül 2018 13:18

Mobilyacıyı gasp edip, iş yerini ateşe veren zanlılar tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir mobilya imalatçısının 140 TL’sini gasp edip, zorla senet imzalattıran ve daha sonra iş yerini benzin dökerek yaktıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mobilyacıyı gasp edip, iş yerini ateşe veren zanlılar tutuklandı

05 Eylül 2018 13:18

Mobilya imalathanesinin yakılma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


İddiaya göre, Taşyaka Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde mobilya imalatı yapan S.B, daha önce kendisinden mobilya yaptıran 3 kişi tarafından tehdit edilerek 140 bin lirası gasp edildi. Şüpheliler, tehdit ettikleri S.B’ye zorla 100 bin liralık da senet imzalattı. Bunun üzerine S.B. durumu polise bildirdi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. S.B’nin 100 bin TL’lik senedi ödememesi üzerine mobilya dükkanına gelen 3 kişi, çalışanları zorla dışarıya çıkararak iş yerinde bulunan eşyalara benzin dökerek yaktı. Yangın büyümeden çalışanlar ve itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay anı ise iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Titiz bir çalışma yapan ekipler, şüphelilerin Marmaris ilçesinde bir spor salonu işleten Kerem A., Murat K. ve Yiğit Alp T. olduğunu belirledi. Fethiye Asayiş Büro ekipleri, Marmaris’te gözaltına aldıkları 3 kişiyi Fethiye’ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "gasp ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.




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