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07 Ocak 2017 18:34

Mod International School yönetimi basın mensuplarını bir araya geldi

Mod International School yönetimi basın mensuplarını bir araya geldi

07 Ocak 2017 18:34

Mod Bodrum International School yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde Bodrum’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kampüsün yemek salonunda Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltıda yapan Okul yöneticileri gazetecilik mesleğinin toplumdaki yerine ve önemine değindi. Karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen etkinlikte Okul yöneticisi Yılmaz Senemoğlu kısa bir konuşma yaparak basın mensuplarına Okul yönetiminde görev alan eğitimcileri tanıttı. Senemoğlu yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi “Öncelikle hepinizin çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım. Sizlerle bir araya gelip tanışmak istedik. Biz Bodrum’da eğitim olarak yepyeni bir sistemle ortaya çıktık ve bu konuda rüştümüzü ispat ettik. Bu konuda tabi biz yatırımcıyız işi yürütenler eğitimcilerimiz. Başta okulumuzun Genel Müdürü Noyan Erkmen var. Anaokulumuzun başında Ayşe Keleş, Kreş Müdürümüz Gülşah Dönmez ve aramıza yeni katılan İlkokul Müdürümüz Füsun Soylu. Bugün burada dinamik ve başarılı kadromuzla da tanışmanızı ve bilgiler almanızı istedik”dedi.
Basın mensuplarının hoşça vakit geçirdiği etkinlik Genel Müdür Noyan Erkmen ve bölüm Müdürlerinin kendilerini tanıtımıyla sona erdi.



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