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02 Ocak 2017 17:41

Mod International School’un düzenlediği tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü

Mod International School’un düzenlediği tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü

02 Ocak 2017 17:41

Mod Bodrum International School tarafından düzenlenen yılbaşına özel tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.
MOD Bodrum Kreş ve Anaokulu tiyatro grubu Tiyatro Efsanenin paylaşım konulu oyunu Bodrumlu öğrencilerle buluştu. Heredot Kültür Merkezi’nde yeni yıla özel olarak ücretsiz sahnelenen tiyatro oyunu öğrenci ve velilerin büyük beğenisini topladı. 2 saat süren tiyatro oyununu yaklaşık 500 kişi izledi.
Okul yöneticilerinden Yılmaz Senemoğlu Mod International School’un tiyatro topluluğu olan Tiyatro Efsaneyi sadece kendi öğrencileri ile değil Bodrumlu öğrencilerle de buluşturduklarını ifade ederek, "Yeni yılda Bodrumlu öğrencilerimiz için ücretsiz olarak bir gösterim düzenledik. Öğrenci ve velilerin oyuna büyük ilgi göstermesi bizi çok sevindirdi. Bundan önceki gösterimde de Rus öğrenci ve aileleri için yeni yıla özel bir etkinlik düzenlemiştik. Mod Bodrum olarak buna benzer etkinliklerimizi öğrencilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz"dedi.



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