Modacı Yıldırım Mayruk: “Düğme dikmesini bilmeyenler bile modacı oldu”

Düğme dikmesini bilmeyenlerin bile modacı olduğunu ve bu kişilere ödüller verildiğini belirten Mayruk, bundan sonra ödül almayacağını söyledi.

Uzun yıllar sonra ilk defa Marmaris’e geldiğini belirten Yıldırım Mayruk, “İçimde senelerdir Marmaris’e gelme özlemi vardı. İstanbul’dan uzak bir Türk kentindeyim, misafirperver, sevecen insanlarla beraberim ve çok mutluyum. Gece sokağa çıktım. Marmaris çok güzel” diye konuştu.

“Kumaşı tanımayan insan nasıl moda evi açabilir”

Türkiye’de bilgi ve tecrübesi bakılmadan her önüne gelenin moda evi açmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yıldırım Mayruk, “Dünya’nın hiçbir yerinde ‘Ben bu işi yapıyorum’ diye yapamazsınız. Eğer bir meslek yapıyorsanız bir sertifikanız olması lazım. Türkiye’de böyle bir şey yok. ‘Ben bugün bir atölye açıyorum diyorsunuz’ açıyorsunuz. Hiçbir şey bilmeden götürüyorsunuz. Kumaşı tanımayan insan nasıl bu işi yapar. Herhalde burada belli metotlar öğretiliyor. Ama bu işin mutfağı önemli, her işte bir kilometre kat etmek var. Ama hiçbir şey yapmadan bugün zengin bir adamla evlenen bir sürü hanım atölye açtı. Her senede ödül veriyorlar” dedi.

“Bundan sonra ödül almam”

Kendisinin ödül almadığını ancak zengin adamlarla evlenip atölye açan hanımlara ödül verildiğini kaydeden Mayruk, “Bu sene herkes beni İstanbul’dan gitti zannettiği için iki tane ödül kabul ettim onur ödülü verdiler. Ama bundan sonra da almam. Benim yanımdaki onur ödülü alan hanım, ‘Düğme dikmesini bilmeyen kadına niye verdiler’ dedi. Yani aynı kefeye konmak hiç bu işi bilmeyenle bana zül geliyor” diyerek mesleğin yozlaşmasından ve işi bilmeyenlerin modacı olmasından şikayetçi oldu.