Modern Kanalizasyon Hattının 3 Kilometresi Tamamlandı

MUSKİ ve İLBANK A.Ş. ekipleri tarafından yapılan plan proje çalışmaları sonucunda 18 kilometre uzunluğundaki yeni kanalizasyon şebeke hattı için yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından çalışmalar başladı.

“KANALİZASYON HATTININ 3 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI”

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Kavaklıdere ilçesinde yaptığı yatırımlar sonucunda kanalizasyon sorunun ortadan kalkacağını belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, “Kavaklıdere ilçemizde bulunan kanalizasyon hattı eski olması nedeniyle bölgenin ihtiyacını karşılamıyordu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’ün Kavaklıdere ilçemizin kanalizasyon sorununu çözmemiz için verdiği talimatlar doğrultusunda ekip arkadaşlarımız bölgede gerekli çalışmaları yaptılar. Ekiplerimiz tarafından yapılan plan proje çalışmaları sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve çalışmalar hemen başladı. Şu an için 18 kilometre uzunlukta olacak kanalizasyon hattının 3 kilometresi tamamlandı. Ramazan bayramı nedeniyle verilecek aranın ardından çalışmalar hız kesmeden devam edecek” dedi.

“ÇALIŞMALARI 2017 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

18 bin metre uzunluğundaki yeni kanalizasyon şebeke hattı ile Kavaklıdere ilçesinin daha modern ve dünya standartlarına uygun bir alt yapı sistemine kavuşacağını belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, çalışmaları 2017 yılı içerisinde tamamlamak istediklerini ifade etti. Ülgen şöyle konuştu: “İller Bankası’ndan SUKAP (Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri) kapsamında alınan kredi ile yapımına başlanan ve Kavaklıdere İlçesinin kanalizasyon ihtiyacını karşılayacak olan hat yaklaşık 4 milyon 252 bin liraya mal olacak. İlbank tarafından sağlanan kredinin yüzde 50’lik kısmı (Yaklaşık 2 Milyon 126 bin Lira) hibe olarak alınırken, diğer yüzde 50’lik miktar ise MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bankaya ödenecek. Amacımız bu yıl içerisinde hattın yapımını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak”

“ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ARITMA TESİSİ İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ”

Muğla genelinde alt yapı ve kanalizasyon ile ilgili birçok çalışmalarının ve projelerinin olduğunu vurgulayan Ülgen, “3 yıllık MUSKİ tarihinin başlangıcında 13 ilçe merkezimizin 4 tanesinde kanalizasyon sorunu vardı. Öncelikle Yatağan Atıksu Arıtma Tesisi ve muhtelif bağlantı hatlarıyla Yatağan ilçemizin sorununu ortadan kaldırdık. Şu anda ise Kavaklıdere ilçemizin kanalizasyon şebekesinin inşaatına başladık ve önümüzdeki aylarda da Arıtma Tesisine başlayacağız. Ula ve Seydikemer ilçemizde de SUKAP müracaatlarını yaptık. Onaylanması akabinde şebekelerini de yapmak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar esnasında destek olan İLBANK A.Ş. Yönetim kurulu, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü emekçilerine teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.