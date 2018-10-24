Modifiye tutkunları Muğla'da buluşuyor

Modifiye araç tutkunları, Muğla'da 3-4 Kasım tarihinde düzenlenecek olan "Muğla Auto Show Tuning" etkinliğinde bir araya geliyor.

Muğla Sosyo- Kültürel Alanı'nda düzenlenecek olan etkinliğe İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Muğla'dan gelen yaklaşık 700 aracın katılması bekleniyor.

Muğla Çağdaş elektronik, Modifiye tutkunlarının geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin bu sene üçüncüsünü düzenliyor. Muğla Çağdaş elektroniğin kurucuları olan Süleyman ve Erman Turhan yaptığı açıklamada, 700 aracın 1500 kişinin katılmasını beklediklerini, modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşacaklarını söyledi. Süleyman Turhan, “Türkiye'de ses ve görüntüde bir ilk olarak bu sene iddialıyız” dedi. Erman Turhan ise, etkinliğin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü, Auto Show Tuning'de çeşitli özellikte 700 aracın sergilendiğini dile getirdi.

Sergilenen araçların birçoğunda bin liradan 60 bin liraya kadar ses sistemi bulunduğunu anlatan Süleyman Turhan, şöyle konuştu:"Birlik ve beraberliği pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada güzel dostluklar var. Herkes burada araçlarını tanıtarak etkinliğe renk katıyor. Modifiye araç, aslında bir tutku. İnsanlar araçlarına özel ilgi gösteriyorlar. Birçok insan, bu araçlara zevki için para harcıyor. "