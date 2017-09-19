Morpedallar özgürlükler şehri Muğla’da buluştu

Osman Gürün Türkiye’de ilk olan katılımcılarının tamamının kadın olduğu 1. Morpedal48 Bisiklet Festivali’ne katıldı.

Muğla’da kadınların bisikletle tanıştırılması, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 2016 yılında kurulan Morpedal 48 Bisiklet Derneği Türkiye’de ilk olan katılımcılarının tamamının kadın olduğu ve 11 farklı ilden 110 bisiklet severin katıldığı bisiklet festivali düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi 1.Morpedal48 Bisiklet Festivali’ni lojistik destek yanında Bisiklete binen kadın heykeli ile simgeleştirerek katılımcıların beğenisine sundu.

1.Morpedal48 Bisiklet Festivali’nde konuşan Morpedal48 Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu Türkiye’de ilk olan sadece kadınların katıldığı bisiklet festivalini özgürlüklerin kenti Muğla’da düzenlediklerini ve yerel belediyelerin kendilerine her konuda destek olduğunu söyledi. Osman Gürün’ün bu festivali bir heykelle ölümsüzleştirerek kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Yasemin Duygulu Başkan Gürün’e teşekkür etti.

1.Morpedal48 Bisiklet Festivali’ne katılan Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen kadınlarla Muğla’nın çiçek gibi açtığını söyledi ve bu etkinlikleri Yatağan ilçesinde de yapmak istediklerini belirtti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’de Türkiye’de ilk olan sadece kadınların katıldığı bisiklet festivaline ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi ve Bisiklet Kenti Menteşe’yi yaratmak istediklerini belirtti. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir’de sporun her yaşta önemli olduğunu söyledi ve Türkiye’nin 11 ilinden Muğla’ya gelerek festivale gelen kadınları tebrik etti.

“Bisiklet, özgürlüktür, kardeşliktir, devrimdir, çocukluktur, bir tur versenedir”

Osman Gürün 1.Morpedal48 Bisiklet Festivali’nde herhangi bir konuya kadınların el atmasının ve girişimlerinin her zaman başarıya ulaşacağını söyledi ve özgürlükler kenti Muğla’ya Morpedal48 festivalinin çok yakıştığını belirtti. Osman Gürün; “Türkiye’nin farklı illerinden kadınlarımız ülkemizde ilk olma özelliği gösteren Morpedal 48 festivalinde özgürlüklerin kenti Muğla’da birlikte pedallayacaklar. Eğer bir işe kadınlarımı el attıysa, onların girişimleri varsa o işin başarılı olmama şansı yoktur. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde birçok hizmetimizde öncelikle kadınlarımızla görüşür, onların fikirleriyle hareket ederiz. Muğla’da ilk bisiklet yollarını yaptığımızda amacımız farkındalık yaratarak bisiklet kullanımını arttırmak ve yeni bisiklet yolları talebini yaratabilmekti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğumuzdan beri 40 km bisiklet yolu yaptık. Dalaman, Menteşe, Ortaca, Dalyan’da yeni yapılan yol ve ilçe girişlerinde bisiklet yollarımızın da yapımı tamamlandı. Muğla’da bisiklet kullanımının yaygınlaşması için, üniversiteli gençlerimizin de bisiklet kullanması için çalışmalarımız devam ediyor. Yazar Aydan Çelik’in bisiklet manifestosundaki gibi bisiklet nedir sorusuna, Bisiklet, özgürlüktür, kardeşliktir, devrimdir, dengedir, muhaliftir, çocukluktur, tek kişilik karnavaldır, bir tur versenedir.” dedi.

Büyükşehir’in Bisiklete Binen Kadın Heykeli Çok Beğenildi

1.Morpedal 48 Bisiklet Festivali’ne Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bisiklete Binen Kadın Heykeli damgasını vurdu. Morpedal Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu Osman Gürün ile görüşmelerinde Türkiye’de ilk olan bu festivalin bir simgeyle anlatılabileceğini konuştuklarını söyledi ve ortaya çıkan bisiklete binen kadın heykelinin bütün katılımcılar tarafından çok beğenildiğini söyledi.