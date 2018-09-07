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07 Eylül 2018 10:36

Motorla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Motorla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı

07 Eylül 2018 10:36

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Menteşe İlçesinde motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay, Menteşe şehir merkezinde meydana geldi. Kent merkezinden Akyol mahallesine seyir halinde olan 48 DY 722 plakalı otomobilin sürücüsü Y.B., sola dönmek istediği sırada, karşı şeritten şehir merkezine ilerleyen 48 NC 693 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü A.Ç yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ardından yaralı motosiklet sürücüsü A.Ç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.




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