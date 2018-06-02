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02 Haziran 2018 22:18

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

02 Haziran 2018 22:18


Kaza , Karaçulha Mahallesi Antalya - Fethiye Karayolu Cumhuriyet bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan İdiz’in (73) kullandığı 48 HZ 157 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Şuayip A. idaresindeki 48 N 6088 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İdiz 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. İdiz’e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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