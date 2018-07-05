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05 Temmuz 2018 09:04

Motosiklet tutkunları Leyla ve Eylül için Bodrum sokaklarında tur attı

Türkiye’yi yasa boğan Leyla ve Eylül’ün ölümünün ardından çocuk istismarına ’dur’ demek için bir grup motosiklet tutkunu Bodrum sokaklarında tur attı.

Motosiklet tutkunları Leyla ve Eylül için Bodrum sokaklarında tur attı

05 Temmuz 2018 09:04


Türkiye’yi yasa boğan Eylül ve Leyla’nın ölümünün ardından birçok kesim çocuk istismarına ’dur’ demek için protestolar başlattı. Bodrum’da ise yüzlerce motosiklet tutkunu sokağa indi. Gümbet kavşağında toplanan motosikletli grup, Bodrum sokaklarında turlayarak eylem yaptı. Vatandaşlar da gruba alkışlayarak destek verdi.


Motosikleti ile eyleme öncülük yapan 4 çocuk annesi motosiklet tutkunu Özlem Coşkun, "Artık çocuk istismarı için bir çözüm getirilmeli" diyerek, “Motosiklet tutkunları olarak bir araya geldik. Son zamanlarda çocuk istismarı çok fazla artış göstermeye başladı. Bu durma karşı halkımızın daha fazla duyarlı olmasını istiyoruz. Amerika’da bir sistem var. Ülkede bir çocuk kaybolduğu anda her yerde ve tüm televizyonlarda çocukların resimleri veriliyor. Biz bugün Çocuk istismarına hayır demek için bir sürüş gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.


Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara, bir tarlada gömülü olarak bulunmuştu. Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın 1. günü kaybolan ve 18 gün haber alınamayan minik Leyla, açlıktan ölmüş ve bir dere yatağında bulunmuştu.




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