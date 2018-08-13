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13 Ağustos 2018 17:16

Motosikletle kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosikletle kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

13 Ağustos 2018 17:16

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, Milas’ta 19 Mayıs Bulvarı, otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bayram K. idaresindeki 48 U 1975 plakalı motosiklet yol üzerindeki istasyondan anayola çıkış yapmak istediği sırada Seyfettin Yüksel idaresindeki 48 U 1882 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklette bulunan sürücü Bayram K. ve kızı Eylem K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Durumun, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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