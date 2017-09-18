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18 Eylül 2017 20:24

Motosiklette küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir dedenin motosiklette kask takmadan 6 yaşındaki torunu ile yolculuğu tehlikeyle davetiye çıkardı.

Motosiklette küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu

18 Eylül 2017 20:24


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, Gümbet Mahallesi’nde motosikletler üzerinde uygulama yaptı. Özellikle kask takmayan sürücülere ceza yazan trafik polisleri, sürücüleri kask takmaları konusunda uyardı. Uygulama sırasında kafasında kask bulunan M.Y.’yi motosikletin önünde ayakta giden ve kasksız olan küçük kız ile gören polisler sürücüyü durdurdu. Polisler M.Y’yi torununu motosikletin arka tarafına oturtması ve kask takılması konusunda uyardı. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılan M.Y., daha sonra motosikletin arkasına oturttuğu torunu ile yoluna devam etti.


İlk kez kask takmadan torununu motosiklete bindirdiğini söyleyen M.Y., “Torunum benim, kızım iş yerinden çıkamayınca bana al dedi. Bende gidip aldım ama hatalıyım. Kaskı evde, çocuğu okuldan aldım. Normalde her zaman kaskını takıyordu. Kaskız çocuğu taşımam hatalı ama maalesef bugün böyle oldu” dedi.


Uygulamayı denetlemeye gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ise, çocuğun kasksız motosikletin önünde gittiğini öğrenince M.Y.’nin yanına giderek uyarılarda bulundu. Bir saat uygulama yapan trafik polisleri, sürücülere toplam 10 bin lira ceza kesti. 28 kasksız sürücüye ceza kesen polisler, bir motosikleti trafikten men ederken, 6 kişiye ise evrak eksikliğinden ceza yazdı.




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