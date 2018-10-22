MSKÜ Akademik açılışı yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik açılış töreni Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler salonunda düzenlenen törenle yapıldı. Akademik açılış törenine Kültür Turizm ve Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti ve CHP Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve Menteşe Belediye Başkanı katıldı.

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin 1992 yılında kurulduğunda bir Fakülte ve bir Meslek Yüksekokulunda 37 akademik, 42 idari personel, Bin 128 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladığını hatırlattı. Rektör Çiçek, bugün gelinen noktada bu sayının 7 Fakülte, 4 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 16 Meslek Yüksekokulunda 44 bin 607 öğrenci ve 3 bini aşan akademik ve idari çalışanın bulunduğu kurum haline geldiğini açıkladı. Rektör Çiçek, geçmiş dönem görev yapan Rektörlere de konuşmasında teşekkür ederken, “Rektörlüğüm döneminde öncelikli hedefim, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni dinamik, üretken, huzurlu ortamını sağlamak, varlığımızın teminatı öğrencilerimize en iyi eğitim öğretim imkânlarını hazırlamaktır” dedi.

Öğrencilerin Üniversite yerleşkesinde en iyi imkânı sunacaklarını belirten Rektör Çiçek, “Kampüsümüzün 7/24 yaşanabilir bir alan olması için daha çok sosyal ve kültürel alan tesis edeceğiz. İlk olarak Mavi Çatı binasını öğrenci topluluklarına tahsis ederek onların faaliyetlerini daha rahat ve özgür bir alanda gerçekleştirmelerine imkan sağlayacağız. Öğrenci merkezli üniversite vizyonu ile ‘Öğrenci Hakları Ofisi'mizi daha etkin ve verimli olarak kullanacağız. 60 farklı ülkeden Bin 205 öğrencimize eğitim öğretim olanaklarımızı en iyi şekilde sunarken, onları Türk ve Türkiye dostu öğrenciler olarak ülkelerine göndereceğiz” dedi.

MSKÜ Akademik açılış töreninde ilk dersi Kültür Turizm ve Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı verdi. Avcı ‘Enformatik Cehalet ve Üniversitelerin Rolü' konulu dersinde ‘Enformatik Cehalet' kelimesinin aslında kendisinin 1991 yılında ilk baskısı yapılan kitabının adı olduğunu, söyledi.