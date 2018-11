MSKÜ öğrencileri ilk yelkenli okul gemisi ile yarıştı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye'nin önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı olan The Bodrum Cup'dan kupalarla döndü. Bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilen Akdeniz'in en büyük yat yarışı The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi. 13 Ekim İstanbul etabıyla başlayan ve 22 Ekim Bodrum etabıyla devam eden Bodrum Cup 2018 Uluslararası Yat Yarışlarında toplam MSKÜ 16 öğrencisi görev aldı. Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum Yelkenli Okul Gemisi ile yarışmalara katılan öğrenciler, Four Seasons Hotel The Bodrum Cup İstanbul Challenge yarışlarında İstanbul etabı birinciliği ile genel klasman ikinciliği ve Gulet A klasman ikinciliği elde ettiler. Başarılı öğrenciler aynı zamanda American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında genel klasmanda beşinci, gulet klasmanında ve gulet A klasmanında ise üçüncü oldu.

Etapları kazanan ve kategori birincileri olan ekipler, İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde yapılan törende ödüllerine kavuştu.