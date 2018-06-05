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05 Haziran 2018 12:09

MSKÜ öğrencisi Büyükdemir, Wushu’da Avrupa Şampiyonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Yasemin Bostan’ın Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya almasının ardından aynı fakültenin öğrencilerinden Şükran Tebaa Büyükdemir de Wushu dalında Avrupa Şampiyonu oldu.

MSKÜ öğrencisi Büyükdemir, Wushu’da Avrupa Şampiyonu

05 Haziran 2018 12:09


Rusya’nın başkenti Moskova Wushu Palas’ta yapılan 17. Avrupa Wushu şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Şükran Tebaa Büyükdemir 52 kiloda şampiyon oldu. 29 ülkenin katıldığı şampiyonada Büyekdemir tüm rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.


Büyükdemir’in antrenörü öğretim görevlisi Erkan Bingöl, Avrupa Şampiyonasına çok iyi bir hazırlık dönemi yaptıklarını belirterek, “Öğrencimiz çok iyi rakiplere karşı mücadele etti ve tüm rakiplerini yenerek haklı bir şampiyonluk elde etti. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Üniversitemiz rektörü Pnof. Dr. Mansur Harmandar olmak üzere Spor bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Recep Gürsoy’a katkıları için teşekkür ediyoruz” dedi.


MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin son dönemlerde büyük başarılara imza attıklarını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, “Dünya Okçuluk şampiyonasında fakültemiz öğrencisi Yasemin Bostan altın madalya almasının ardından bir sevindirici haber de Wushu Avrupa şampiyonasında yarışan öğrencimiz Şükran Tebaa Büyekdemir’den geldi. Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında 54 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Öğrencimizin başarısı diğer spor dallarında yarışan öğrencilerimize doping etkisi yapıyor. Önümüzdeki süreçte ferdi ve takım olarak daha büyük başarılara imza atacağımıza, ulusal ve uluslar arası alanda hem fakültemizin, hem üniversitemizin, hem de Türkiye’nin adını uluslar arası arenada söz ettireceğine inanıyorum” dedi.




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