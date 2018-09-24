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MSKÜ öğretim üyesi IEEE'de Kıdemli Üye seviyesine yükseldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr.

Öğr. Üyesi Akın Taşcıkaraoğlu, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tarafından, mesleki kariyerinde en az beş yıl önemli bir akademik başarı göstermiş olan IEEE üyelerinin layık görüldüğü Kıdemli Üye (Senior Member) seviyesine yükseldi.



IEEE, Elektrik ve Elektonik Mühendisliği alanında dünyanın en büyük mesleki ve teknik örgütü. Ayrıca IEEE, temel olarak, teknolojik yenilik ve mükemmeliyetin toplumun yararına kullanılacak şekilde geliştirilmesini amaçlıyor. Kıdemli üyelik seviyesine yükselebilmek için, IEEE üyelerinin mesleki kariyerlerinin en az son beş yılı içerisinde önemli performans sergilemiş olması gerekiyor.

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