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15 Mayıs 2018 15:11

MSKÜ Öğretim Üyesine en iyi kitap ödülü

Muğla Sıtkı Koçman Üniverstesi Turizm Fakültesi’nde görev yapan Dr.

MSKÜ Öğretim Üyesine en iyi kitap ödülü

15 Mayıs 2018 15:11

Öğr. Üyesi Özer Şahin, Book Culture Art Times Gazetesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Altın Kalem Ödülleri kapsamında en iyi kitap ödülünü aldı. “Peçete Katlama Sanatı-Örtüler ve Peçeteler” kitabıyla 3 bin 500 eser arasından “Kültür ve Sanat” dalında ödüle layık görülen Özer Şahin, “Türkiye’de bir ilk olan böyle bir kitabı yazdığımdan ve ödüle layık görüldüğümden dolayı çok mutluyum” dedi.


Ödüller, İstanbul - Üsküdar - Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde birçok ünlü ismin katılımıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.




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