MSKÜ Spor Kulübünden miniklere yaz eğitimi

Haftanın beş günü devam eden eğitimlere katılımın devam ettiği açıklanırken, minik öğrenciler hem spor yapıyor, hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor.

Yaz eğitim hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, “Muğla Üniversitesi Spor kulübü olarak 5-12 yaş çocuklar için yaz eğitimi şeklinde farklı branşlarda eğitim veriyoruz. Eğitimi veren arkadaşlarımız genelde alanlarında uzman olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın büyük çoğunlu Spor Bilimleri Fakültesinde uzmanlık alan öğrencileri olmakla beraber, aynı zamanda bu hocalarımızın bir kısmı da master ve doktora eğitimi alan antrenör arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız nezaretinde 5-12 yaş grubunda eğitim veriyoruz. Sportif olarak tenis, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik ve eğlenceli atletimiz şeklinde birçok branşta faaliyetlerimiz var. Haftanın 5 günü bu faaliyetlerimiz günde birer saat olarak planlandı. Aynı zamanda ailelerimiz çocuklarını bize teslim ettikleri süreç içinden başlayıp teslim alıncaya kadar geçen süre içinde yaklaşık 4 saatlik bir zaman dilimini bizimle geçiriyorlar. Çocuklarımızın bugün itibari ile sayısının 100’ün üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Katılımlar giderek artıyor. Programımızın üç periyot halinde planlandı. Ağustos ayının sonu itibari ile sonlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Spor, Bilim ve Sanat ağırlıklı program

Gürsoy, eğitimlerde bilim, sanat ve sporun bir araya getirildiğini belirterek, “Yaz Okulu, çocuklarımızın aktif bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla hafta içi 5 gün eğitim vererek spor eğitimlerini bilim ve sanat ile buluşturan bir eğitim programıdır. 5-12 yaş aralığında olan ve/veya bu yaşların gerektirdiği fiziksel gelişim özelliklerini sergileyebilen tüm çocuklarımız Yaz Okulumuzun katılımcısı olabilirler. Çocuklarımız, fiziksel gelişimleri göz önüne alınarak 15’şer kişilik çalışma gruplarına (Okul öncesi; 1. sınıf; 2 ve 3.sınıf; 4. Ve 5.sınıf) ayrılacaklardır. Yaz Okulu gruplarının her birinde, çocukların eğitim, beslenme, güvenlik ve iletişiminden sorumlu iki grup lideri bulunmaktadır. Yaz Okulu eğitimleri 3 farklı dönemde birbirini takip eden programlar ile uygulanacak. Birinci dönem 12 Haziran-14 Temmuz; ikinci dönem 17 Temmuz-11 Ağustos; üçüncü dönem 11 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz Okulu programında katılan öğrencilerimiz için öğle yemeği mevcut olup yemeklerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Evi’nde yiyecekler” dedi.