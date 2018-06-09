Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 12:29

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanından köpek balığı açıklaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanından köpek balığı açıklaması

09 Haziran 2018 12:29

Dr. Celal Ateş, Kum köpek balıkları ile Marmaris açıklarında görülen köpek balıklarının farklı türler olduğunu açıkladı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, Marmaris açıklarında görülen Köpek balıkları ile Kum köpek balıklarının farklı olduğunu belirterek; “Marmaris ve Bodrum açıklarında geçtiğimiz aylarda görülen Köpek balığı ile Kum köpek balıkları farklı hayvanlar. Kum köpek balıkları her yıl düzenli olarak üremek için Gökova Körfezindeki Boncuk koyuna gelir. Bir hafta önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden hocalarımız Boncuk Koyunda çalışma yaptı. Kum Köpek balıkları ürkek ve hassas hayvanlardır. En küçük bir seste yuvalarına döner. Bu balıklar insanlara zarar veren tür değildir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç