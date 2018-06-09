MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanından köpek balığı açıklaması

Dr. Celal Ateş, Kum köpek balıkları ile Marmaris açıklarında görülen köpek balıklarının farklı türler olduğunu açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, Marmaris açıklarında görülen Köpek balıkları ile Kum köpek balıklarının farklı olduğunu belirterek; “Marmaris ve Bodrum açıklarında geçtiğimiz aylarda görülen Köpek balığı ile Kum köpek balıkları farklı hayvanlar. Kum köpek balıkları her yıl düzenli olarak üremek için Gökova Körfezindeki Boncuk koyuna gelir. Bir hafta önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden hocalarımız Boncuk Koyunda çalışma yaptı. Kum Köpek balıkları ürkek ve hassas hayvanlardır. En küçük bir seste yuvalarına döner. Bu balıklar insanlara zarar veren tür değildir” dedi.