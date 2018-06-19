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19 Haziran 2018 19:32

MSKÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 43 doktor için düzenlenen mezuniyet töreninde Tıbbın merkezi sayılan Yunanistan’ın Kos Adasından gelen Uluslar arası Hipokrat Derneği üyeleri temsili mezuniyet töreni düzenledi.

MSKÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni

19 Haziran 2018 19:32


Üniversite Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler salonunda düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ve mezun doktorların aileleri katıldı. Açılışta konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, “Tıp mesleği öncelikle yaşatmayı hedefler. Her şeye rağmen yaşatmayı hedefliyoruz. Tıbbın geçmişine baktığımızda Muğla’nın da içinde bulunduğu antik Karia dönemine dayanıyor. Yunanistan’ın Kos adasında tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat modern tıbbın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bugün aramızda Hipokrat’ın memleketi Kos’tan Uluslar arası Hipokrat Derneği üyeleri var” dedi.


MSKÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde mezun doktor adaylarının diplomaları Vali Esengül Civelek ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Bu yıl mezun olan 43 doktor adayının diploma töreninin ardından Kos adasından gelen Uluslar arası Hipokrat Derneği üyeleri tarihi giysileri ile temsili mezuniyet töreni düzenlendi. Ayrıca mezun olan doktor adaylarına Yunanca yazılmış Hipokrat yemini hediye ettiler.


Tören mezun olan doktor adaylarının Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan’ın yemin ettirmesi ve kep fırlatma töreni ile sona erdi.




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