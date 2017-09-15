MSKÜ’de akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

MSKÜ’ye bağlı Muğla merkez ve kampüsteki okullarda görev yapan akademik ve idari çalışanlarımızın katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanında başlayan programla birlikte Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Daha sonra MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun, Prof. Dr. Bayram Akça, Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, Genel Sekreter Nagehan Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı Çetin Haliloğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek’i makamında ziyaret etti.

Muğla’nın ilçelerindeki okulların yöneticileri de aynı gün Atatürk Anıtlarına çelenk koyup, kaymakamlıkları ziyaret ederek 2017-2018 eğitim öğretim yılına başlamış oldu.