Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 11:37

MSKÜ’de akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) 2017-2018 eğitim öğretim yılı akademik açılışı gerçekleştirildi.

MSKÜ’de akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

15 Eylül 2017 11:37


MSKÜ’ye bağlı Muğla merkez ve kampüsteki okullarda görev yapan akademik ve idari çalışanlarımızın katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanında başlayan programla birlikte Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Daha sonra MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun, Prof. Dr. Bayram Akça, Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, Genel Sekreter Nagehan Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı Çetin Haliloğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek’i makamında ziyaret etti.


Muğla’nın ilçelerindeki okulların yöneticileri de aynı gün Atatürk Anıtlarına çelenk koyup, kaymakamlıkları ziyaret ederek 2017-2018 eğitim öğretim yılına başlamış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç