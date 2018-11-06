MSKÜ'de Rektörlük Kupası Futsal Turnuvası başladı

Futsal Turnuvası'nın ilk galibi 5-0'lık skorla Güvenlik Takımı oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eski BESYO Spor Salonu'nda başlayan maçı, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in de bulunduğu Güvenlik Takımı kazandı. Turnuvanın ikinci maçı, Edebiyat Fakültesi ile Enstitüler arasında oynandı. Maçın galibi 6-0'la Edebiyat Fakültesi oldu.

Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Futsal (Personel) Turnuvası kapsamında Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Rektörlük, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Güvenlik, Teknoloji Fakültesi ve Enstitüler arasında toplam 63 maç oynanacak. Turnuva, 25 Şubat'ta gerçekleşecek final karşılaşması ile son bulacak.