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22 Mayıs 2018 13:39

MSKÜ’de Tenis antrenörlük kursu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan tenis 1.

MSKÜ’de Tenis antrenörlük kursu

22 Mayıs 2018 13:39

Kademe antrenörlük kursuna yoğun katılım gerçekleşti. Uzun bir aradan sonra açılan kurslara 56 kişi katılırken, pratik ve teorik bilgiler Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından veriliyor.


Kursiyerlere Üniversite Atatürk Kültür Merkezi C salonunda ve Üniversite tenis kortlarında hem teorik, hem de pratik bilgiler verilirken, eğitimler 21 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında veriliyor. Kurs hakkında bilgi veren Spor bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, “Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde uzun bir aradan sonra Tenis 1. Kademe antrenörlük kursu açtık. Kursumuza beklentimizin üzerinde bir katılım gerçekleşti. Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından verilen kurs 2 hafta süreyle hem teorik, hem de pratik olarak katılın kursiyerlere verilecek. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Tenis 1. Kademe antrenörlük belgesi verilecek” dedi.




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