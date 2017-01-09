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09 Ocak 2017 11:25

MSKÜ’den bilimin öncülerine destek

MSKÜ’den bilimin öncülerine destek

09 Ocak 2017 11:25

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ören Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, bilimsel çalışmalarla yüz yüze tanıştı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ören Ortaokulu öğrencilerinden gelen isteği kabul etti.
Eğitimde öğrencilerin araştırmacı yönünü oluşturmak ve geliştirmek adına Ören Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni İsmail Aslan, 7’nci sınıf öğrencileri adına mail yoluyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuarı Merkezi ile iletişime geçti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuarı Merkezi, gelen mail sonrasında Ören Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencilerini Muğla’ya davet etti.
Öğrenciler, laboratuarı gezerek bilimsel çalışmaları yerinde görüp, inceledi. Durumdan çok memnun kalan bilimin öncüleri, laboratuarı gezdirip açıklama yapan Prof. Selçuk Aktürk’e teşekkürlerini iletti.
Öğretmen Aslan, öğrencilerinin bilimle daha iyi tanıştığını kaydederek “Sayın Prof. Selçuk Aktürk`ün çağrımıza duyarlı ve pozitif yaklaşmasıyla geleceğin, “Bilim Öncüleri” öğrencilerimizi bilimsel çalışmalara yüz yüze dâhil etmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ören Ortaokulu Müdürü Mustafa Saçtı hocamıza ve Kemerköy Termik Santral Yönetimine teşekkür ederim.” diye konuştu.



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