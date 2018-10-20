MSKÜ'nin hamisi Koçman'ı öğrenciler de andı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin hamisi Sıtkı Davut Koçman'ın vefatının 13'üncü yılında Üniversite'de düzenlenen resmi anma törenlerinde protokolün dışında ilk defa öğrenciler de Koçman'ı andı.

Sıtkı Koçman Günleri'nin ikinci gününde, MSKÜ Metinbilim Topluluğu öğrencileri bir panelle anma gününe katkıda bulundu. 12 yıldan beri düzenlenen Sıtkı Koçman Günleri'nde ilk defa öğrenciler de anma günlerine katkı sağladı. Panelde, Metinbilim Topluluğu öğrencileri, Sıtkı Koçman'ın değişik yönlerine temas ettiler. Panelin Moderatörlüğünü H. İbrahim Aykut yaptı. İlk sözü alan Cansel Çeşme, Sıtkı Koçman'ın hayatını anlattı. Moderatör H. İbrahim Aykut, Koçman'ın Muğla'daki ticari faaliyetleri ve üniversiteye desteği konusunu işledi ve Koçman'ın şirketlerinde çalışan Mustafa Koyuncu ile yaptığı röportajla Koçman hakkında bilgiler aktardı. Üçüncü konuşmayı yapan Kübra Kuru, Koçman ile ilgili basında çıkan haber ve bilgileri ele aldı. Panelin son konuşmacısı Gözde Turan, Koçman'ın üniversiteye kazandırdığı tesisleri tarih sırasına göre verdi.

Panele hazırlık yapan öğrenciler, üniversite öğrencilerinin Sıtkı Koçman ile ilgili görüşlerini öğrenmek üzere kampüs röportajları yapmak istediklerinde, öğrencilerin Sıtkı Koçman ile ilgili bilgiye sahip olmadıklarını ve buna çok üzüldüklerini dile getirdiler. Panele dinleyici olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur, Mimarlık Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Eğitim fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Bilal Duman ve öğrenciler katıldı. Panel sonunda panelist öğrencilere çiçek verildi.